Адвокат заявила о ключевой экспертизе по делу об избиении Зезина

Екатеринбургский адвокат Ольга Черемных пояснила, что экспертиза может сыграть ключевую роль в деле о взыскании ущерба от испорченных посевов на опытных полях после инцидента с ученым Никитой Зезиным, который скончался 22 июля после предполагаемого нападения.