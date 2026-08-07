Адвокат заявила о ключевой экспертизе по делу об избиении Зезина

Екатеринбургский адвокат Ольга Черемных пояснила, что экспертиза может сыграть ключевую роль в деле о взыскании ущерба от испорченных посевов на опытных полях после инцидента с ученым Никитой Зезиным, который скончался 22 июля после предполагаемого нападения.
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