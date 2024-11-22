В Москве протестируют паспортную систему для театралов

Департамент культуры столицы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов и посещения мероприятий в подведомственных учреждениях – с 15 марта 2025 года для этого будет нужен паспорт или другие идентифицирующие человека документы, сообщается на сайте мэра Москвы.