Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил граждан с Днём молодежи

В День молодежи с праздником поздравили главу Дагестана Сергея Меликова. Он высоко оценил молодежь своей республики, подчеркнув их патриотизм, активную гражданскую позицию и стремление к самосовершенствованию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии