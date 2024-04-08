В Красноярске возле Дрокино и на Копылова ремонт затруднил движение

ГИБДД сообщает о заторах на трассе в районе Дрокина в сторону города. Ремонтные работы идут на участке с 807 по 812 км автодороги Р-255 «Сибирь», движение транспорта в обе стороны осуществляется по одной полосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии