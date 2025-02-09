Заградотряды ВСУ у Свердликова расстреляли пытавшихся сбежать пограничников

Десять украинских пограничников предприняли попытку покинуть территорию возле Свердликова в Курской области, но попали под огонь заградотрядов ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
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