Агент Селюк: Рангник провалился со сборной Австрии

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк критически оценил работу бывшего директора по развитию московского "Локомотива" Ральфа Рангника на посту главного тренера сборной Австрии на чемпионате Европы – 2024.
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