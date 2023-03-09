Доходный дом Софьи Катеринич на Добролюбова признали памятником регионального значения

Множество деятелей Петербурга проживали в здании с момента его постройки в 1904–1906 годах. Дом Сифьи Катеринич, расположенный на проспекте Добролюбова, обрел статус регионального памятника.
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