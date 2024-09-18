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Спецслужбы США: иранские хакеры рассылали похищенные в штабе Трампа документы

Спецслужбы США: иранские хакеры рассылали похищенные в штабе Трампа документы

Американские спецслужбы заявили, что хакеры из Ирана похитили внутренние документы в избирательном штабе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и отправили их СМИ, а также лицам, связанным с главой государства Джо Байденом, сообщает ТАСС.

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