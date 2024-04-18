В центре «Радость» на Дмитровском шоссе пройдет День открытых дверей

В субботу, 20 апреля в 12:00, в Центре «Радость» на Дмитровке состоится День открытых дверей. — В рамках программы Вы познакомитесь с учебными направлениями и педагогами Центра; посетите открытые уроки, концерт и различные мастер-классы; сможете записаться на образовательную программу, — отметили организаторыю Адрес: Дмитровское шоссе, дом 52А.