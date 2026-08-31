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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«СиндЕкат» и Winline объявили о начале партнерства

Winline стал беттинг-партнером «СиндЕката». «Это сильный союз яркого спортивного бренда и уральского медиа футбольного клуба.

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