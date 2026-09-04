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Сашу Савельеву заподозрили в разводе с супругом из-за переезда их сына в Москву

Сашу Савельеву заподозрили в разводе с супругом из-за переезда их сына в Москву

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева перевезла своего сына Леона из Израиля в Россию. При этом отец ребенка, актер Кирилл Сафонов, по-прежнему живет в израильском Ашкелоне.

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