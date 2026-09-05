5 Classic Cartoons That Deserve An X-Men '97-Style Revival

X-Men '97 is continuing to soar on Disney+. Here are five other classic cartoons that deserve their own long-awaited animated revival.
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