AfD's Historic Win Shocks German Political Establishment: Here's What Happens Next The pro-Germany, anti-globalist, anti-mass migration right-wing populist party known as Alternative für Deutschland delivered its strongest election result ever in Saxony-Anhalt on Sunday, dealing a sharp blow to Germany's political establishment.
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