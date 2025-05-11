Сочи и Сириус: уровень рек поднимется из-за дождей и снеготаяния

Сочи и Сириус готовятся к подъёму уровня рек из-за продолжительных дождей и таяния снега в горах. Городская администрация предупреждает об угрозе и рекомендует воздержаться от походов в горы и отдыха у воды 11-12 мая.
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