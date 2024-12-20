Politico огорошило читателей заявлением, что Третья мировая война уже идет – на Украине. Именно этот тезис обосновывает текст обозревателя издания Евы Хартог.
Уже не локальный конфликт: на Западе назвали войну на Украине Третьей Мировой
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
так и есть, - "Третья мировая война уже идет", - только не "на Украине", а именно в "мiровом масштабе"(Чапаев), см. все локальные конфликты + санкции, как экономическое давление с теми же целями, а именно - борьба за глобальную (мiровую) власть. никакой не секрет, что глобальное бабло стремиться к глобальной же власти. что-то пошло не так. устранение этого "не так" = мiровая война... и к слову, альтернатива в лице БРИКС+ могла бы действовать системнее, - располагая более чем 75% всего ресурса просто придушить всех этих кукловодов с их хотелками. но суть в человеческой слабости - многие банально персонально кормятся в растяжке между ...
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17 час.
Людмила Петрухина
Я об этом сказала 24 февраля 2022 года. А эти только проснулись Дебилы бл...дь!
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16 час.
Валерий Мешалкин
Третья мировая война идет, началась с момента падения первой падающей бомбы на Балканах. Для этого не надо быть у семи пядей во лбу, нужно просто совсем немного читать историю. К сожалению наши политики, такое впечатление, этого не делают. Либо основываются лишь на одном принципе, что любая война это продолжение политики направленной на решение кризисных экономических вопросов. Жизни людей, выживание наций не имеет ни малейшей ценности. Мировой капитализм-это монстр который живет за счет порабощения и паразитирования на других более слабых или искусственно ослабленных государственных образованиях.
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14 час.
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