Уже не локальный конфликт: на Западе назвали войну на Украине Третьей Мировой

СК

Сергей Ковалев

так и есть, - "Третья мировая война уже идет", - только не "на Украине", а именно в "мiровом масштабе"(Чапаев), см. все локальные конфликты + санкции, как экономическое давление с теми же целями, а именно - борьба за глобальную (мiровую) власть. никакой не секрет, что глобальное бабло стремиться к глобальной же власти. что-то пошло не так. устранение этого "не так" = мiровая война... и к слову, альтернатива в лице БРИКС+ могла бы действовать системнее, - располагая более чем 75% всего ресурса просто придушить всех этих кукловодов с их хотелками. но суть в человеческой слабости - многие банально персонально кормятся в растяжке между ...