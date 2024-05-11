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Рим (WTA). 3-й круг. Шнайдер сыграет с Бадосой, Швентек – с Путинцевой, Касаткина встретится с Осакой

Дарья Касаткина встретится с Наоми Осакой. Сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 7 – 19 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 5 509 771 евро Открытые корты, грунт Третий круг Паула Бадоса (Испания)  Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 11 мая, 12.

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