Трамп рекомендовал Маску использовать «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп призвал своего советника, главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE), американского предпринимателя и мультимиллиардера Илона Маска более осторожно действовать в вопросе о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.
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