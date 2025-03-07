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Трамп рекомендовал Маску использовать «скальпель вместо топора»

Трамп рекомендовал Маску использовать «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп призвал своего советника, главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE), американского предпринимателя и мультимиллиардера Илона Маска более осторожно действовать в вопросе о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.

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