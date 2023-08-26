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В России выросло число займов "до зарплаты"

Количество выдач займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование.

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