В России выросло число займов "до зарплаты"

Количество выдач займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование.
Количество выдач займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование.
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