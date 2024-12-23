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Политика как она есть

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Булочка на все времена: как московская плюшка стала любимым лакомством страны

Булочка на все времена: как московская плюшка стала любимым лакомством страны

Калачи в Коломне, пышки в Санкт-Петербурге и печатные пряники в Туле — во многих городах России выпечка является не просто угощением, но и символом, местным брендом, крепко связанным с культурой, традициями и историей.

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