Милота дня: звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина впервые показала дочь

Девочка появилась на свет семь месяцев назад «Кухня»36-летняя звезда сериала «Кухня», актриса Ольга Кузьмина, впервые показала лицо новорожденной дочери, которую она семь месяцев назад родила в Аргентине.
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