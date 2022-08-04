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6 вещей, которые стоит выбирать для осеннего гардероба дамам 40-50 лет

6 вещей, которые стоит выбирать для осеннего гардероба дамам 40-50 лет

Каждый новый сезон женщина дополняет свой гардероб новыми вещами. Дама 40-50 лет относится к выбору повседневной одежды более ответственно, подбирая себе образы, которые можно носить как в офис, так и на обычную прогулку с друзьями или в кафе.

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