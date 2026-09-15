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Аргументы и Факты

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Захарова раскрыла истинную цель заявлений ВВС США об орбитальном вооружении

Захарова раскрыла истинную цель заявлений ВВС США об орбитальном вооружении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы ВВС США Троя Мейнка об орбитальных вооружениях, указав на наличие у Вашингтона планов по их реальному применению.

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