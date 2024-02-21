«Корабли могут оказаться без экипажей»: Австралия намерена удвоить свой флот

Правительство Австралии разработало стратегический план по значительному расширению и модернизации надводного флота ВМС страны, целью которого является существенное усиление военно-морской мощи государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии