Экс-игрок Масалитин заявил, что хавбека Дзагоева неправильно использовали

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, говоря о карьере экс-полузащитника армейского клуба Алана Дзагоева, заявил, что футболиста не использовали правильно на поле, из-за чего он не сумел полностью реализовать свой потенциал.
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