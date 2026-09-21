Финансист Лабода предсказал колебания курса доллара до 86 рублей на этой неделе

Член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода заявил «Известиям» , что на текущей неделе курс доллара может достичь 86 рублей.
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