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Алиев: Чёрные ящики самолёта AZAL изучают независимые эксперты из Бразилии

Алиев: Чёрные ящики самолёта AZAL изучают независимые эксперты из Бразилии

Президент Азербайджана рассказал о ходе следствия и начале расшифровки чёрных ящиков самолёта AZAL.По словам Ильхама Алиева, процесс расшифровки ботовых самописцев рухнувшего на территории Казахстана самолёта азербайджанских авиалиний, летевшего в Грозный, происходит в Бразилии при участии местных специалистов, а также экспертов из Азербайджана, Казахстана и России.

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