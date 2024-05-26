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Петербургский дневник

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В библиотеке Выборгского района «В Озерках» откроется выставка картин трёхлетней художницы Елизаветы «Мир глазами ребёнка»

В библиотеке Выборгского района «В Озерках» откроется выставка картин трёхлетней художницы Елизаветы «Мир глазами ребёнка»

Посмотреть на произведения маленького гения можно с 1 по 3 июня В библиотеке Выборгского района Петербурга «В Озерках» на проспекте Энгельса дом 111 откроется выставка картин трёхлетней художницы Елизаветы «Мир глазами ребёнка» Выставка приурочена к Международному дню защиты детей и продлится с 1 по 3 июня.

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