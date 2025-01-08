Россия возобновила поставки урана в США после трёхмесячного перерыва

В ноябре Россия возобновила поставки обогащенного урана в США после трехмесячного перерыва. Объемы этих поставок стали наименьшими с сентября 2023 года, что связано с введением эмбарго, согласно анализу данных американской статистической службы от РИА Новости.
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