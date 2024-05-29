ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда женщину можно считать старой?

Когда женщину можно считать старой?

Тема щепетильная, но согласитесь, друзья, на злобу дня. И казалось бы, сегодня, когда многие молодые девушки нередко выглядят как дамы в возрасте, а женщины в 40 и 50+ - так, словно им не больше 30-35 возрастные рамки не просто раздвинуты, а фактически стерты, говорить об этом бессмысленно.

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