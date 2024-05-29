Когда женщину можно считать старой?

Тема щепетильная, но согласитесь, друзья, на злобу дня. И казалось бы, сегодня, когда многие молодые девушки нередко выглядят как дамы в возрасте, а женщины в 40 и 50+ - так, словно им не больше 30-35 возрастные рамки не просто раздвинуты, а фактически стерты, говорить об этом бессмысленно.