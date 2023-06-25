В Тверском СВУ состоялся 75-й выпуск суворовцев

В этом году 11 выпускников закончили училище с отличием и были награждены медалью «За успехи в учении», а также 33 выпускника получили грамоты за успехи в изучении отдельных предметов.
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