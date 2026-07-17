Врач Бицоев: у ряда людей употребление арбуза может вызвать почечную колику

Арбуз не способен растворять или выводить уже сформировавшиеся камни из почек. Более того, если у человека имеется крупный камень, усиление мочеотделения может спровоцировать его смещение, закупорку мочеточника и приступ почечной колики.
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