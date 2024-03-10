Дико смешные мемы, понятные лишь тем, кто смотрел "Звездные войны"

На Татуине за такие шуточки бросают на съедение диким мандалорцам. Астрономы давно подметили странную галактическую аномалию — большинство мемасиков «Звездных войн» шутят на тему третьего эпизода «Месть ситхов».
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