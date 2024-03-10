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Дико смешные мемы, понятные лишь тем, кто смотрел "Звездные войны"

Дико смешные мемы, понятные лишь тем, кто смотрел "Звездные войны"

На Татуине за такие шуточки бросают на съедение диким мандалорцам. Астрономы давно подметили странную галактическую аномалию — большинство мемасиков «Звездных войн» шутят на тему третьего эпизода «Месть ситхов».

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