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Источник: Председатель совета директоров «Спартака» проведет встречу с Черчесовым

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сегодня, 11 марта, встретится со Станиславом Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

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