FBI Top 10 fugitive accused of ATM cyberattacks appears in U.S. court

A Venezuelan man accused of creating malware used to steal millions of dollars from ATMs across the United States pleaded not guilty in federal court.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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