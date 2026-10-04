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FBI Top 10 fugitive accused of ATM cyberattacks appears in U.S. court

A Venezuelan man accused of creating malware used to steal millions of dollars from ATMs across the United States pleaded not guilty in federal court.

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