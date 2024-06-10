Пожарная опасность сохранится в Томске до 16 июня

По состоянию на 11-16 июня в городе Томске сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Данное обстоятельство вызывает особую обеспокоенность у местных властей, которые обращаются к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности.
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