Фондовые индексы Токио растут второй день, показывают биржевые данные 28 августа. В среду токийский фондовый рынок показал рост, компенсировав предыдущие потери, вызванные высокой иеной по отношению к доллару США, хотя рост был ограничен осторожностью перед публикацией финансовых результатов американского гиганта по производству микросхем Nvidia Corp.
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