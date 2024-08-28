Фондовые индексы Токио растут второй день, показывают биржевые данные 28 августа. В среду токийский фондовый рынок показал рост, компенсировав предыдущие потери, вызванные высокой иеной по отношению к доллару США, хотя рост был ограничен осторожностью перед публикацией финансовых результатов американского гиганта по производству микросхем Nvidia Corp.