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Царьград

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После задержания оппозиционеров в Абхазии начались массовые беспорядки

После задержания оппозиционеров в Абхазии начались массовые беспорядки

После того, как были арестованы оппозиционные политики, в Абхазии начались протесты.Задержание оппозиционеров, выступающих против подписания соглашения об инвестиционном сотрудничестве между Россией и Абхазией, привело к массовым протестам в городе Сухум.

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