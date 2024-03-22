Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

6 подписчиков

Новости Китая 22.03.2024

Новости Китая 22.03.2024

Короткие новости Китая за 22 марта 2024 года. 1. Китай сократил объемы долга Казначейства США в январе, положив конец двухмесячному росту Согласно данным, опубликованным Министерством финансов США во вторник, в январе запасы долга Казначейства США в Китае упали до $797,7 млрд, завершив двухмесячный рост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх