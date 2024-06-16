Песков: Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. Такое заявление в ходе разговора с корреспондентом телевизионного канала «Россия 1» Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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