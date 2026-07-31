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«Злоумышленники должны быть наказаны»: Лариса Долина прокомментировала иск на 176 миллионов рублей, поданный к аферистам.

«Злоумышленники должны быть наказаны»: Лариса Долина прокомментировала иск на 176 миллионов рублей, поданный к аферистам.

Неожиданный поворот произошел в деле о мошенничестве с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Один из фигурантов, Дмитрий Леонтьев, который был осужден за аферу с квартирой артистки, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился на специальную военную операцию.

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