«Злоумышленники должны быть наказаны»: Лариса Долина прокомментировала иск на 176 миллионов рублей, поданный к аферистам.

Неожиданный поворот произошел в деле о мошенничестве с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Один из фигурантов, Дмитрий Леонтьев, который был осужден за аферу с квартирой артистки, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился на специальную военную операцию.