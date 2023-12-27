Депутат МГД Артемьев: Развитие электробусных парков способствует обновлению автобусного парка столицы

Открытие в столичном районе Новокосино третьего в столице электробусного парка позволит сделать существенный вклад в развитие инфраструктуры для электротранспорта и будет способствовать полной замене автобусов на электробусы на городских маршрутах.
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