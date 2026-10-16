Утренний снегопад в микрорайоне Солнечный, Красноярск, привёл к пяти ДТП за полтора часа. Гололед на улице Славы мешал водителям, создавая пробки и вынуждая их обходить препятствия по тротуарам и газонам.
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