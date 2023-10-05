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Операция «Нелегал» прошла в Челябинске, 17 человек получили повестки в военкомат

Операция «Нелегал» прошла в Челябинске, 17 человек получили повестки в военкомат

Правоохранители Челябинска провели на рынке операцию «Нелегал». По итогам проверки документов нашли семь нарушений миграционного законодательства и выдали новоиспеченным гражданам России 17 повесток в военкомат, сообщил RT.

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