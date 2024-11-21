Военный эксперт Матвийчук: ракета «Орешник» несет ядерные заряды или фугасы

Российские военные ударили по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Перед этим в украинском сегменте Telegram начали расползаться слухи о готовности России сбросить на Киев межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж».
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