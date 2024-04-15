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В Израиле раскрыли детали плана по отражению удара Ирана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскрыли план из трех линий обороны, используемый при отражении удара Ирана в ночь на 14 апреля, передает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на израильского бригадного генерала Цвики Хаймовича.

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