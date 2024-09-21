Русская весна
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Русская весна

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OpIndia разоблачает роль Википедии в глобальной дезинформации

OpIndia разоблачает роль Википедии в глобальной дезинформации

Википедия служит инструментом пропаганды для американского глубинного государства и других деструктивных сил, получая при этом миллионы долларов от таких представителей американского бизнеса, как Марк Цукерберг и Джордж Сорос.

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