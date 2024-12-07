С 7 декабря Wildberries и Ozon останавливают свою деятельность: бесповоротное решение для всех клиентов Юлия ЧелкановаПокупатели онлайн-магазинов, таких как Wildberries, Ozon и AliExpress, в ближайшее время будут вынуждены адаптироваться к новым условиям при оформлении своих заказов.