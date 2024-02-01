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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ямал мувна хаттэӆ Таӆ па няврем Таӆ пунсса

Ямал мувна хаттэӆ Таӆ па няврем Таӆ пунсса

Ямал мувна яӆап таӆ тыӆащ холъёңмет хатӆна Пулңаватна хаттэӆ Таӆ па няврем Таӆ пунсса. Щи ораңна Дальний Восток па Арктика верат пиӆна ропытты Хон мув министр Алексей Чекунков, Ямал губернатор Дмитрий Артюхов, муниципальной образование кощайт па ёң семья каман рот васат эваӆт яха уйтантысат.

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