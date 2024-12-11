Уничтожение "Абрамса" в Курской области

Анатолий ashkourin

Как же попадают эти танки в Курскую область,по подземным ходам,вырытым хитрыми хохлами еще до войны...Почему все ЭТО до сих пор спокойно проникает на территорию РФ,а не уничтожается на Украине.Почему эта группировка не окружена и не отрезана от Украины.Надоели до рвоты,эти победные реляции и кучи медалей.