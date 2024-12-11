Уничтожение американского танка "Абрамс" в Курской области.Забили американца FPV-дронами: https://colonelcassad.
Уничтожение "Абрамса" в Курской области
Комментарии
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Регина Толстоброва
Это хорошо,радуют такие новости.
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19 час.
Анатолий ashkourin
Как же попадают эти танки в Курскую область,по подземным ходам,вырытым хитрыми хохлами еще до войны...Почему все ЭТО до сих пор спокойно проникает на территорию РФ,а не уничтожается на Украине.Почему эта группировка не окружена и не отрезана от Украины.Надоели до рвоты,эти победные реляции и кучи медалей.
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15 час.
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