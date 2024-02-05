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Закон, порядок, государство

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На авиабазе ЮВО в Армении проведено подготовительное занятие с летным составом

На авиабазе ЮВО в Армении проведено подготовительное занятие с летным составом

Представители командования и специальных служб авиабазы провели занятие с летчиками многоцелевых истребителей МиГ-29 и экипажами вертолетов Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор», в рамках которого для военнослужащих были озвучены задачи для отработки во время учебно-тренировочных полетов.

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